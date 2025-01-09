Первые результаты тестирования графического процессора AMD Radeon RX 9070 XT показывают его высокую производительность в массовом сегменте. Новинка с TDP 330 Вт и тактовой частотой 3,0 ГГц обещает стать серьезным конкурентом на рынке видеокарт.

В сети появились результаты первых тестов графического процессора AMD Radeon RX 9070 XT, которые подтверждают его высокую производительность. Устройство дебютирует с TDP в 330 Вт и тактовой частотой до 3,0 ГГц. Это свидетельствует о том, что AMD намерена занять сильные позиции в массовом сегменте видеокарт.

Инсайдеры предоставили информацию о характеристиках RX 9070 XT, хотя AMD сама пока не раскрыла много деталей о своей новой линейке RDNA 4. Однако утечки из разных источников, включая изображения из GPU-Z и тесты 3DMark, дают представление о возможностях новинки. Интересно, что изображения были удалены, чтобы избежать нарушения соглашений о неразглашении, но некоторые данные всё же стали доступны.

На форумах обсуждают, что потребителям стоит подумать дважды, прежде чем делать предварительные заказы на графические процессоры NVIDIA серии RTX 50. Эксперты утверждают, что ситуация на рынке изменилась, и RDNA 4 может предложить значительные преимущества.

Согласно утечкам, RX 9070 XT будет иметь TBP в 329 Вт для референсных моделей. Тесты показали, что графический процессор будет работать на тактовой частоте 3060 МГц в режиме Boost и 2520 МГц в режиме Base. Видеокарта оснащена 16 ГБ VRAM, а протестированная модель относится к ASUS с 4096 потоковыми процессорами.

В тестах 3DMark TimeSpy и Speed Way RX 9070 XT показала 6345 и 14 591 очков соответственно. Эти результаты ставят новинку выше флагманской модели RDNA 3 — Radeon RX 7900 XTX, а также позволяют ей обойти GeForce RTX 4080 SUPER на 6-8%. Однако стоит помнить, что драйверы RDNA 4 находятся на стадии бета-тестирования, и окончательные результаты могут отличаться от текущих. Потребителям рекомендуется подходить к информации с осторожностью, так как предварительные тесты могут значительно варьироваться.