Rocket Lab предложила NASA пересмотреть планы по возврату образцов марсианского грунта, утверждая, что их подход может быть более быстрым и экономичным. 7 января NASA объявила о начале изучения новых архитектур для миссии, которая может занять более 15 лет.

7 января NASA сообщила о намерении потратить следующие полтора года на изучение двух новых архитектур для миссии по возврату образцов с Марса (MSR). Эти планы включают использование различных технологий, разработанных для посадочных модулей, что вызывает интерес у участников рынка, в частности у компании Rocket Lab.

NASA рассматривает два подхода к возврату образцов с Марса. Первый из них включает в себя использование системы «небесный кран», которая уже была применена в марсоходах Curiosity и Perseverance. Второй вариант предполагает применение коммерчески разработанного «тяжелого посадочного модуля». Эти архитектуры стали результатом анализа, который NASA провела, заказав дюжину исследований у различных компаний и исследовательских центров.

Rocket Lab, одна из компаний, предложивших свои идеи, выиграла контракт на исследование и представила совершенно новую концепцию, основанную на своих технологиях. В отличие от традиционных подходов, Rocket Lab предлагает интегрированную систему, в которой используются их ракетные технологии и космические корабли. Эта схема включает в себя посадочный модуль для извлечения образцов, ракету Mars Ascent для вывода образцов на орбиту и орбитальный аппарат, который вернет образцы на Землю.

Компания утверждает, что сможет выполнить эту задачу быстрее и дешевле, чем предлагает NASA. По оценкам агентства, стоимость планируемых архитектур варьируется от $5,8 до $7,7 миллиарда, а возврат образцов ожидается между 2035 и 2039 годами. Rocket Lab же заявляет, что может осуществить возврат образцов за менее чем $4 миллиарда и в срок до 2031 года.

Ричард Френч, вице-президент Rocket Lab, отметил, что компания использует свои ресурсы и технологии для достижения этих целей. Однако он не предоставил подробностей о методах оценки затрат и сроков. Он подчеркнул, что текущие проекты, такие как ракета Neutron и сотрудничество с Varda Space Industries, помогут развить необходимые возможности для MSR.

Несмотря на свои усилия, Rocket Lab не получила значительной обратной связи от NASA по своему исследованию. Френч выразил разочарование по этому поводу, заявив, что компания хотела бы, чтобы NASA открыла программу для коммерческой конкуренции. Он считает, что если агентство хочет продемонстрировать лидерство в космических исследованиях, оно должно активно использовать коммерческие предложения и поддерживать конкурентные инициативы.