Новый завод TSMC в Аризоне начал выпуск чипов по заказам таких компаний, как Apple и AMD. Это событие может изменить ландшафт полупроводниковой отрасли в США.

Завод TSMC в Аризоне, который становится важным игроком на рынке полупроводников США, теперь активно удовлетворяет потребности таких компаний, как Apple и AMD. Открытие этого завода стало значимым шагом для TSMC, поскольку он начал производить чипы по заказам крупных технологических игроков. В частности, Apple разместила заказы на свои новейшие SoC S9, которые используются в Apple Watch Series 9. Это подчеркивает растущее доверие компании из Купертино к тайваньскому производителю.

Интересно, что AMD, традиционно полагавшаяся на поставки с Тайваня, также сделала шаг в сторону TSMC в Аризоне, разместив заказы на процессоры серии «Granite Ridge» Ryzen 9000. Этот переход может свидетельствовать о том, что AMD стремится диверсифицировать свои источники поставок, что, безусловно, укрепит её позиции на рынке.

На заводе уже началась Фаза 1A (P1A), где ежемесячно производится 10 000 пластин для различных клиентов, включая NVIDIA. Однако следующая фаза, P1B, столкнулась с проблемами нехватки оборудования, что задерживает ее запуск до первого квартала 2025 года.