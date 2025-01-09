Ученые представили новый метод поиска инопланетных цивилизаций, основанный на использовании энергии черных дыр. Этот подход может значительно изменить наши представления о поиске жизни за пределами Земли.

Вопрос о существовании инопланетных цивилизаций остается открытым и вызывает интерес у ученых и общественности. Новая статья предлагает свежий взгляд на эту проблему, исследуя возможность обнаружения развитых цивилизаций через их взаимодействие с черными дырами.

Современные теории утверждают, что чем более развита цивилизация, тем больше энергии она использует. Один из самых эффективных способов получения энергии заключается в использовании материи, которая попадает в черную дыру. Эта идея подразумевает, что цивилизация, способная собирать энергию из черной дыры, может производить сигнатуры, доступные для обнаружения на расстоянии до 17 000 световых лет.

Поиск разумной жизни за пределами Земли активно ведется с помощью радиотелескопов и космических миссий. Однако, несмотря на усилия, такие как программа SETI, результаты остаются скромными. Это подталкивает ученых к разработке новых подходов, включая изучение энергетических сигнатур.

В своей статье Шант Баграм и его команда классифицируют цивилизации по шкале Кардашева, которая измеряет их технологический прогресс в зависимости от потребляемой энергии. Также они предлагают альтернативную шкалу, учитывающую расстояние, на которое цивилизация может исследовать космос. Это дает возможность предположить, что более продвинутые цивилизации способны достигать больших расстояний.

Художественное представление сферы Дайсона, предполагаемой инопланетной мегаструктуры, которая является целью исследований SETI. Нахождение одной из них соответствует сценарию «первого контакта»

Астрономы рассматривают возможность использования черных дыр как источников энергии для мегаструктур, таких как сферы Дайсона. Эти структуры могут создавать уникальные сигнатуры в электромагнитном спектре, что позволяет их обнаружение. Для этого могут быть использованы телескопы, такие как ALMA, которые способны фиксировать сигнатуры на расстояниях до 5,4 килопарсека.

Вполне возможно, что новый метод поиска инопланетных цивилизаций через черные дыры может изменить подход к исследованию Вселенной.