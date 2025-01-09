Американская делегация в Киеве: обсуждение будущей военной помощи Украине

На фоне подготовки к встрече партнеров Украины в Рамштайне, в Киев приехала делегация из Совета национальной безопасности США. Основная цель визита — обсудить объем и направления военной помощи, которую планируется оказать Украине в 2025 году. Министерство обороны Украины сообщило, что делегаты сосредоточились на оценке результатов американской помощи за прошлый год и на планах на будущее.

Запланированная на 9 января встреча должна утвердить программу поддержки Вооруженных сил Украины до 2027 года. Министр обороны США Ллойд Остин также примет участие в обсуждении новых инициатив, направленных на укрепление оборонительных возможностей страны.

Недавно Соединенные Штаты объявили о выделении пакета помощи в размере $500 миллионов, который включает боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Это лишь часть более широкой программы, в рамках которой с начала президентства Байдена было выделено более $174 миллиардов на поддержку Киева.

В условиях политических изменений, связанных с предстоящим вступлением в должность Дональда Трампа, в Киеве надеются на продолжение помощи. Несмотря на критику высоких расходов на поддержку, источники утверждают, что новый президент может и сохранить поставки оружия на Украину.