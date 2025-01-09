Политический совет правящей партии Грузии «Грузинская мечта» заявил, что Европейский парламент может потребовать войны с Россией. Это заявление сделано на фоне резолюций, ранее принятых ЕП в отношении Грузии.

В Грузии возникли серьезные опасения по поводу возможных требований Европейского парламента (ЕП) к стране начать военные действия против России. Политический совет правящей партии «Грузинская мечта» 8 января озвучил мнение, что в шестой резолюции, вероятно, будет содержаться призыв к войне. Это заявление стало реакцией на пять предыдущих резолюций, в которых ЕП требовал введения санкций против России и осуждал действия грузинских политиков, включая почетного председателя Бидзину Иванишвили.

Представители партии отметили, что подобные действия со стороны ЕП вызывают тревогу и могут привести к нежелательным последствиям для Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также высказался на эту тему, призвав президента Франции Эммануэля Макрона не делать ложные заявления о Грузии и России. Он напомнил, что текущие проблемы следует решать, обращая внимание на конфликт в Украине, который также может повлиять на ситуацию в Грузии.

В статье, опубликованной в Georgia Today, подчеркивается, что Грузия успешно избежала украинского сценария, но борьба за мир продолжается. Авторы текста призывают народ к единству в противостоянии внешним угрозам. Они утверждают, что санкции против грузинских политиков и чиновников диктуются интересами «глубинного государства» и глобальных игроков, что создает дополнительные сложности для страны.

Ясно, что ситуация в Грузии остается напряженной, и ее будущее может зависеть от решения, которое примет Европейский парламент в ближайшее время.