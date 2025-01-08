Инсайдеры предположили, что Apple выпустит iPhone 16E в конце января. Однако известный аналитик быстро опроверг эти слухи, указав на более поздний срок.

Недавно в сети появились слухи о том, что Apple планирует выпустить iPhone 16E в конце этого месяца. Инсайдеры утверждали, что анонс может совпасть с выходом iOS 18.3. Однако всего через несколько минут после распространения этой информации известный аналитик Марк Гурман опроверг данные предположения, заявив, что устройство, скорее всего, выйдет позже, с обновлением iOS 18.4.

Гурман отметил, что Apple обычно придерживается своего графика запуска бюджетных моделей в период с марта по апрель, и текущие слухи не соответствуют этому расписанию. Он подчеркнул, что хотя кодовые названия «V59» и «J481» относятся к iPhone 16E и iPad 11, это не означает, что они будут представлены одновременно с обновлением операционной системы.

На данный момент Apple выпустила вторую бета-версию iOS 18.3, которая включает в себя ряд улучшений. Полное обновление ожидается после 22 января. Гурман также добавил, что новые устройства могут быть представлены только к апрелю, что соответствует традиционному графику компании.