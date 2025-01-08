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Тесты AMD Radeon RX 9070: 99 FPS в Call of Duty на максимальных настройках
Новая видеокарта AMD Radeon RX 9070 успешно прошла тестирование в Call of Duty Black Ops 6, продемонстрировав высокую производительность. Графический процессор достиг 99 кадров в секунду при экстремальных настройках 4K без использования технологии FSR.

В сети появились результаты тестирования новой видеокарты AMD Radeon RX 9070 «non-XT», проведенного в игре Call of Duty Black Ops 6. Графический процессор продемонстрировал высокую производительность, достигая 99 кадров в секунду при максимальных настройках 4K. При этом не использовалась технология масштабирования, такая как FSR 4, что делает этот результат особенно примечательным.

Сравнивая с конкурентами, Radeon RX 9070 показывает результаты, сопоставимые с NVIDIA GeForce RTX 4080. Это важно, учитывая, что AMD позиционирует свою новинку как бюджетный вариант для массового рынка. На выставке CES 2025 компания представила свою первую партию графических процессоров RDNA 4, но подробности о производительности оставались под завесой тайны до недавних тестов.

Команда IGN провела тестирование на стенде AMD и отметила, что, несмотря на высокие показатели, в игре наблюдалось много визуальных ошибок и артефактов, связанных с проблемами, устойчивыми к Intel Arc B580 GPU. Это может указывать на проблемы с драйверами, так как тестирование проходило в условиях, которые не были оптимизированы. Если бы использовались подходящие драйверы и технологии масштабирования, вероятно, показатели FPS были бы еще выше.

Важной характеристикой Radeon RX 9070 является наличие 16 ГБ видеопамяти и кристалла Navi 48, выполненного по 4-нм технологии. Однако детали остаются в секрете, и AMD обещает раскрыть больше информации о своих графических процессорах RDNA 4 в ближайшие месяцы.

#amd #call of duty #тестирование #4k #radeon rx 9070
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