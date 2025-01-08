Он выразил интерес к новым продуктам, которые могут появиться в результате объединения.

На выставке CES 2025 председатель правления Toyota Motor Акио Тойода высказался о возможном слиянии Nissan и Honda. Он отметил, что Toyota не вовлечена в переговоры, так как Nissan не обращался к ним по этому вопросу. Тойода подчеркнул, что если бы такое слияние состоялось, это могло бы вызвать антимонопольные вопросы.

Слияние двух крупных компаний вызовет интерес не только в Японии, но и за ее пределами. Правительства могут оказать давление на обе стороны, так как обе компании имеют значительное влияние на рынок. Переговоры стартуют в этом году, и обе стороны надеются завершить их к лету 2026 года.

Тойода также отметил, что японская автомобильная индустрия сталкивается с серьезными вызовами, особенно в свете роста китайских производителей. Он сказал, что если бы у него была ясная картина будущих трендов, он мог бы сделать более удачные инвестиции. В то же время он считает текущие изменения в индустрии интересными и сложными.

Что касается слияния, Тойода выразил надежду на создание новых конкурентоспособных моделей. Он считает, что это может положительно повлиять на глобальную конкуренцию. По сообщениям СМИ, Honda и Nissan планируют завершить слияние к концу января 2025 года, что может изменить структуру автомобильного рынка.