RoboTurtle: робот для защиты и мониторинга водной среды

На выставке CES 2025 компания Beatbot представила RoboTurtle, нового робота, который будет следить за состоянием водных экосистем. Этот робот-амфибия предназначен для проведения экологических исследований и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Система восприятия робота позволяет ему адаптироваться к окружающей среде в реальном времени. RoboTurtle может легко перемещаться как по суше, так и по воде, что делает его эффективным в различных условиях. Бионические конечности имитируют движения морских черепах, что сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.

Кроме того, высокоэффективные солнечные панели обеспечивают роботу автономность и экологичность. Камера с искусственным интеллектом позволяет RoboTurtle автоматически контролировать водоемы и собирать данные о биологическом разнообразии. Этот робот также способен быстро идентифицировать угрозы, такие как разливы нефти.