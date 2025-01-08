Дональд Трамп-младший посетил Гренландию, подчеркивая интересы США к острову. Его визит вызвал реакцию датских властей, которые утверждают, что Гренландия не продается.

Во вторник Дональд Трамп-младший прибыл в столицу Гренландии, Нуук, с заявлением о личном визите. Этот визит стал знаковым на фоне недавних обсуждений о возможности передачи острова под контроль США.

По прибытии Трамп-младший встретился с местными жителями, некоторые из которых были в красных кепках с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Он отметил, что приехал в качестве туриста и не собирается обсуждать политические вопросы, включая интерес Соединенных Штатов к Гренландии. Однако его появление вызвало реакцию со стороны премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая подчеркнула, что Гренландия не подлежит продаже и принадлежит гренландцам.

Визит Трампа-младшего совпал с растущим напряжением между Гренландией и Данией. В его делегации находился также активист Чарли Кирк, что добавило политической окраски поездке. Гренландия, когда-то колония Дании, сейчас является важным стратегическим регионом, особенно в свете глобальных изменений климата, которые открывают новые возможности для добычи ресурсов.

Датский король Фредерик недавно изменил герб, добавив на него Гренландию и Фарерские острова, что многие восприняли как ответ на интересы Трампа. Важная встреча между премьер-министром Гренландии и королем была отменена, что также подчеркивает напряженность в отношениях.

Гренландия, с населением всего 57 тысяч человек, обладает богатствами, такими как полезные ископаемые и нефть, но ее экономика все еще зависит от рыболовства и субсидий из Дании.