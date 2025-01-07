Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил опасения по поводу возможного вовлечения страны в военный конфликт. Он считает, что это может привести к серьезным последствиям для государства.

Во время обращения, приуроченном к Рождеству, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение о текущей международной обстановке и возможных угрозах для своей страны.

Лукашенко отметил, что Украина пытается втянуть Беларусь в военные действия, что, по его мнению, может оказать разрушительное воздействие на страну. Он подчеркнул, что Беларусь находится на "тонком льду", и любое неверное движение может привести к катастрофическим последствиям. Президент также указал на напряженную атмосферу вокруг Беларуси.

По его словам, даже несмотря на критику в адрес белорусского режима, он считает, что существующая форма власти более предпочтительна, чем демократия, которая наблюдается в соседней Украине. Лукашенко также вспомнил о недавних высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, провоцирует напряжение между странами. Он выразил надежду, что Беларусь сможет устоять перед внешними вызовами, и призвал к терпению и настойчивости в сложившейся ситуации.



