Great Wall Cannon 2.4T: Новый пикап для эксплуатации в зимних условиях с ценой от 1,69 млн рублей

Завтра на рынке появится пикап Great Wall Cannon 2.4T Alpine Edition, специально разработанный для работы в зимних регионах. Официальный постер уже опубликован и понятно, что внешний вид автомобиля сохраняет черты предыдущей модели. Кузов окрашен в синий цвет, а его дизайн включает шестиугольную решетку и защитные черные полосы на колесах. Пикап также оснащен багажником, что придает ему более агрессивный и функциональный вид.

Хотя подробности о технических характеристиках версии для холодного климата пока не раскрыты, ожидается, что они будут озвучены на завтрашней пресс-конференции. Важно отметить, что стандартная версия Great Wall Cannon 2.4T уже включает в себя такие элементы, как металлическая подножка и педали, а также 18-дюймовые внедорожные шины. Автомобиль поддерживает полный привод и поставляется в стандартной комплектации с механическими блокировками дифференциала с электронным управлением для передней и задней осей.

Что касается внедорожных возможностей, модель предлагает шесть режимов движения, что позволяет адаптироваться к различным условиям. Длина пикапа составляет 5444 мм, ширина — 1958 мм, а высота — 1893 мм. Колесная база достигает 3230 мм, что обеспечивает стабильность и маневренность на сложных маршрутах.

Под капотом у Great Wall Cannon 2.4T установлен дизельный двигатель 2.4Т под кодом GW4D24. Он развивает мощность до 135 киловатт и максимальный крутящий момент в 480 Нм, что в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает отличную производительность.

Ожидаемая цена на новый пикап варьируется от 125 800 до 188 800 юаней (1,69 – 2,53 млн руб.), что делает его доступным выбором для тех, кто ищет надежное транспортное средство для работы в суровых зимних условиях.