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Valve опровергла слухи о разработке Steam Deck 2 на базе AMD Ryzen Z2
Valve подтвердила, что работа над Steam Deck 2 с процессором AMD Ryzen Z2 не ведется. Это заявление стало ответом на слухи, возникшие после анонса новых APU для портативных игровых систем.

Слухи о возможной разработке Steam Deck 2 начали активно циркулировать после недавнего анонса процессора AMD Ryzen Z2. Многие пользователи ожидали, что Valve выпустит новую версию своей портативной консоли, основанной на этих чипах. Однако, как сообщил сотрудник компании Pierre-Loup Griffais в социальной сети Bluesky, никаких планов по созданию Steam Deck 2 с использованием Ryzen Z2 нет. Он уточнил, что слайд, который сопровождал анонс новых APU, лишь подчеркивал их предназначение для портативных игровых систем, но не означал, что Valve анонсировала конкретный продукт.

Важно отметить, что хотя Steam Deck 2 не находится в разработке, это не отменяет интереса к новым APU. Первые процессоры Ryzen Z2 появятся на рынке в первом квартале 2025 года, и многие эксперты предполагают, что они могут значительно улучшить производительность будущих портативных игровых устройств. Эти чипы могут стать основой для новых моделей от других производителей, что создаст конкуренцию в сегменте портативных консолей.

Valve не спешит с выпуском новой модели, возможно, стремясь сосредоточиться на улучшении существующих продуктов и предоставлении пользователям качественного опыта. Это решение может оказаться разумным в условиях быстро меняющегося рынка, где конкуренция растет, а требования пользователей становятся все более высокими.

#valve #steam deck 2 #amd ryzen z2 #игровые системы
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