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NVIDIA представила Reflex 2, технологию, которая обещает сократить задержку в играх до 75%
Новая система будет интегрирована в такие популярные игры, как The Finals и Valorant, улучшая игровой опыт.

 

На выставке CES 2025 компания NVIDIA анонсировала свою новую технологию — Reflex 2. Эта система предназначена для значительного снижения задержки в играх, что особенно важно для киберспортсменов и геймеров, стремящихся к максимальной точности и быстроте реакции. Reflex 2 обещает улучшить игровой процесс, сокращая задержку до 75%, что может оказать заметное влияние на результаты в играх.


NVIDIA Reflex 2 представляет собой эволюцию предыдущей версии технологии, которая уже использовалась в более чем ста играх. Она сочетает в себе режим Reflex Low Latency с новой технологией Frame Warp. Это новшество обновляет отрисованный кадр на основе последнего ввода игрока, что позволяет минимизировать задержку перед отображением на экране.

Исследования, проведенные NVIDIA в области киберспорта, показали, что геймеры могут быстрее реагировать на события в игре, когда кадры обновляются после отрисовки с учетом последних действий. Frame Warp использует данные о положении камеры, вычисляемые центральным процессором, и корректирует визуализированный кадр в самый последний момент. Это позволяет показывать актуальную информацию на экране, что критично в быстро меняющихся игровых ситуациях.

Технология Frame Warp также решает проблему «дырок» в изображении, возникающих при изменении положения камеры. NVIDIA разработала предиктивный алгоритм, который использует информацию из предыдущих кадров для заполнения этих пробелов. Это позволяет обеспечить непрерывность визуального ряда, что особенно важно в играх, где точность и скорость реакции имеют решающее значение.

NVIDIA продемонстрировала Reflex 2 в действии на примере игры The Finals от Embark Studio, которая станет одной из первых игр, поддерживающих эту технологию. На графическом процессоре RTX 5070 при разрешении 4K и максимальных настройках задержка без Reflex составляет 56 мс. С первой версией Reflex она снижается до 27 мс, а с внедрением Reflex 2 — до 14 мс. Эти цифры подчеркивают значительное улучшение, которое может повлиять на исход матча.


Кроме того, Reflex 2 обещает улучшения в сценариях с ограничениями CPU. В игре VALORANT, которая также вскоре получит поддержку этой технологии, на графическом процессоре RTX 5090 задержка может снизиться до менее 3 мс. Это впечатляющее достижение, особенно для игры, где скорость реакции играет ключевую роль.

NVIDIA Reflex 2 дебютирует вместе с графическими процессорами серии GeForce RTX 50. Поддержка других моделей RTX появится позже, что расширит возможности для более широкой аудитории. Это важно, поскольку многие геймеры используют разные конфигурации, и возможность оптимизировать производительность на более старых устройствах может стать значительным преимуществом.


Внедрение Reflex 2 в популярные игры, такие как The Finals и VALORANT, может изменить подход к киберспорту. Геймеры, использующие эту технологию, получат конкурентное преимущество, что сделает матчи более напряженными и интересными. На фоне растущей популярности киберспорта такие инновации становятся необходимыми для поддержания интереса и вовлеченности игроков.

С появлением Reflex 2 геймеры могут ожидать более плавного и отзывчивого игрового процесса, что, безусловно, станет важным фактором в их успехе на виртуальных полях битвы.

Более подробную информацию о недавно анонсированной технологии можно найти на официальном сайте NVIDIA.

#nvidia #игры #valorant #the finals #reflex 2
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