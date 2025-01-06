На выставке CES 2025 компания KOORUI продемонстрирует свои новейшие дисплеи, включая G7 — первый в мире монитор с частотой 750 Гц. Эта модель обещает улучшить игровой опыт за счет высокой скорости и точной цветопередачи.

Компания KOORUI, известная своими инновациями в области дисплеев, готовится представить свои последние разработки на выставке CES 2025. Одной из главных новинок станет монитор G7, который выделяется среди аналогов благодаря частоте обновления в 750 Гц. Это первый потребительский дисплей с такой высокой частотой.

Монитор G7 обладает 24,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD и временем отклика всего 0,5 мс. Он использует панель TN и усовершенствованную QD-пленку, что обеспечивает впечатляющую цветопередачу, достигающую 95% охвата DCI-P3. Сертификация HDR 400 добавляет дополнительные возможности для отображения ярких и контрастных изображений, что особенно важно для динамичных игр.

Кроме G7, KOORUI планирует представить и другие модели, такие как OG32UK с UHD-разрешением и частотой 480 Гц, а также GS49UK — 49-дюймовый ультраширокий монитор DQHD. В дополнение к этим моделям, компания предложит ряд более доступных мониторов, ориентированных на массовый рынок. Массовое производство G7 запланировано на 2025 год, после чего начнется его глобальный запуск.