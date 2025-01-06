Realme проведет конференцию по стратегическому сотрудничеству в области киберспорта 9 января. Ожидаются интересные анонсы, возможно, новые мобильные устройства.

Компания Realme объявила о проведении конференции по стратегическому сотрудничеству в киберспорте, которая состоится 9 января. На официальном плакате мероприятия написано: «Новые союзники в киберспорте вступают в игру». Это вызывает вопросы о том, какие именно новшества или партнерства ожидают зрителей.

Пока неясно, будет ли на конференции представлен новый мобильный телефон. Блогер @digitalchat.com ранее сообщил, что Realme планирует выпустить новый телефон из серии GT. Этот гаджет, по его словам, будет «экономичным Snapdragon 8 Elite» с четырьмя изогнутыми экранами и металлической рамкой.

Кроме того, устройство оснастят аккумулятором на 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Также упоминается использование короткофокусных отпечатков пальцев. Все это создает интригу вокруг предстоящей конференции и ожидаемых анонсов.