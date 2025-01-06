Эксперты предсказывают возможное снижение ключевой ставки в 2025 году, однако не исключают и ее повышение. Опрос РБК среди аналитиков выявил широкий разброс прогнозов — от 13% до 23%.

Ключевая ставка Банка России в 2024 году достигла рекорда в 21%, что стало следствием инфляционного давления и экономических факторов. На фоне этих событий эксперты начали обсуждать возможные сценарии для 2025 года, где мнения аналитиков разделились.

В 2024 году ключевая ставка достигла исторического максимума в 21% на фоне роста инфляции и экономической нестабильности. Это решение стало неожиданным для многих, так как еще год назад аналитики ожидали снижение ставки. В конце 2024 года, несмотря на ожидания повышения, Банк России сохранил ставку на уровне 21%.

Сейчас большинство экспертов предполагает, что в начале 2025 года Банк России, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне. Экономисты указывают на то, что инфляционное давление останется высоким, хотя тренд на снижение кредитного импульса продолжится. Андрей Мелащенко из «Ренессанс Капитала» считает, что совокупность факторов позволит сохранить ставку на уровне 21%.

Некоторые аналитики, такие как Михаил Васильев из Совкомбанка, также ожидают, что ЦБ не будет повышать ставку в феврале 2025 года. Они указывают на устойчивое замедление кредитования и снижение потребительской активности, что позволит сохранить текущую жесткость денежно-кредитной политики.

Однако среди экспертов есть и те, кто считает, что в 2025 году возможны изменения. Дмитрий Пьянов из ВТБ предполагает, что ставка может остаться на уровне 21% на весь год, так как регулятор будет искать другие способы управления кредитным портфелем. Тем не менее, некоторые аналитики утверждают, что снижение ставки возможно уже в конце первого полугодия, если не произойдут неожиданные экономические потрясения.

Мнения по поводу начала цикла снижения ключевой ставки также различаются. Некоторые эксперты не исключают, что смягчение политики отложится до 2026 года. Например, Виктор Тунев считает, что необходимо дождаться стабилизации инфляции и валютного курса для начала снижения ставки.

Аналитики, участвующие в консенсус-прогнозе РБК, представили широкий спектр мнений о том, какой будет ключевая ставка к концу 2025 года. Прогнозы варьируются от 13% до 23%, что подчеркивает неопределенность текущей экономической ситуации. Четверо экспертов считают, что ставка может составить 13%, трое — 16%, а один — 17%. Остальные прогнозы варьируются в диапазоне от 18% до 21%.

Банк России, в свою очередь, не делает долгосрочных прогнозов, предоставляя лишь среднесрочные оценки. В последнем прогнозе, опубликованном в октябре 2024 года, ЦБ ожидает, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит от 17% до 20%.

Фактически, экономическая ситуация в 2025 году остается неопределенной, и мнения экспертов по поводу ключевой ставки значительно разнятся. Важно следить за изменениями в экономике и действиями регулятора, чтобы лучше понимать, какой путь выберет Банк России в будущем.