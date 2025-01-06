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Blue Origin Безоса готовится к первому орбитальному запуску
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, готовится к своему первому орбитальному запуску ракеты New Glenn. Это событие может изменить расстановку сил в коммерческой космонавтике, где доминирует SpaceX.

Blue Origin, компания, основанная Джеффом Безосом, готовится к знаковому событию — первому орбитальному запуску своей ракеты New Glenn. Запуск запланирован на следующую среду с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде. Хотя точная дата еще не подтверждена, волнение растет после успешного огневого испытания, проведенного в конце декабря.

New Glenn предназначена для выполнения миссии NG-1, которая будет включать в себя прототип космического корабля Blue Ring. Этот аппарат, финансируемый Министерством обороны, должен стать универсальной платформой для развертывания спутников. В отличие от суборбитальных полетов, которые Blue Origin проводила ранее с ракетой New Shepard, этот запуск откроет двери в рынок орбитальных запусков, где конкуренция значительно выше.

#spacex #blue origin #джефф безос #космонавтика #new glenn
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