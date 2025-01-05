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Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
Игра The Elder Scrolls V: Skyrim отметила 13-летие с впечатляющим достижением — более 2 миллиардов загрузок модов. Активное мод-сообщество продолжает поддерживать интерес к игре, внося разнообразие в игровой процесс.

Классическая RPG The Elder Scrolls V: Skyrim отметила свое 13-летие, и за это время игра не потеряла своей актуальности. Большую роль в этом играет активность мододелов.

Согласно статистике с NexusMod, моды для Skyrim скачали более 2 миллиардов раз, а Special Edition — 6,2 миллиарда. В итоге общее количество загрузок превышает 8 миллиардов, что почти равно численности населения планеты. Skyrim занимает второе место на сайте, в то время как Special Edition уверенно лидирует.

Изначально моды создавались для исправления ошибок, но со временем их содержание значительно расширилось. Моды теперь включают графические улучшения, новые квесты и даже полные сюжетные линии. Эта активность помогает поддерживать интерес к игре и вводит разнообразие в игровой процесс.

Кроме того, Skyrim продалась более чем 60 миллионов копий, что делает ее одной из самых успешных игр в истории. В 2025 году ожидают новостей о The Elder Scrolls 6 от Bethesda, что может стать важным событием для поклонников серии.

#игры #bethesda #моды #skyrim #elder scrolls
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