Игра The Elder Scrolls V: Skyrim отметила 13-летие с впечатляющим достижением — более 2 миллиардов загрузок модов. Активное мод-сообщество продолжает поддерживать интерес к игре, внося разнообразие в игровой процесс.

Классическая RPG The Elder Scrolls V: Skyrim отметила свое 13-летие, и за это время игра не потеряла своей актуальности. Большую роль в этом играет активность мододелов.

Согласно статистике с NexusMod, моды для Skyrim скачали более 2 миллиардов раз, а Special Edition — 6,2 миллиарда. В итоге общее количество загрузок превышает 8 миллиардов, что почти равно численности населения планеты. Skyrim занимает второе место на сайте, в то время как Special Edition уверенно лидирует.

Изначально моды создавались для исправления ошибок, но со временем их содержание значительно расширилось. Моды теперь включают графические улучшения, новые квесты и даже полные сюжетные линии. Эта активность помогает поддерживать интерес к игре и вводит разнообразие в игровой процесс.

Кроме того, Skyrim продалась более чем 60 миллионов копий, что делает ее одной из самых успешных игр в истории. В 2025 году ожидают новостей о The Elder Scrolls 6 от Bethesda, что может стать важным событием для поклонников серии.