Сегодня в интернете появились новые фотографии контроллера Joy-Con, предназначенного для Nintendo Switch 2. Эти изображения дают представление о том, как может выглядеть новый контроллер, который выйдет вместе с консолью.
Фотографии, размещенные пользователем на сабреддите, показывают как боковые, так и задние стороны контроллера. Новый Joy-Con имеет более простую цветовую схему, а также заметные изменения в дизайне, такие как увеличенные кнопки на плечах. Это может улучшить удобство использования для игроков.
Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что изображения показывают окончательный продукт, они выглядят достаточно правдоподобно. На контроллере виден серийный номер, что добавляет достоверности, но также может вызвать проблемы для инсайдеров, если это действительно прототип. Официальных заявлений от Nintendo о Switch 2 пока не поступало, но интерес к новинке продолжает расти.