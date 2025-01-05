В сети появились свежие изображения контроллера Joy-Con для Nintendo Switch 2, которые привлекают внимание к новому дизайну. Эти фотографии показывают изменения в конструкции и цветовой гамме, которые могут повлиять на восприятие консоли.

Сегодня в интернете появились новые фотографии контроллера Joy-Con, предназначенного для Nintendo Switch 2. Эти изображения дают представление о том, как может выглядеть новый контроллер, который выйдет вместе с консолью.

Фотографии, размещенные пользователем на сабреддите, показывают как боковые, так и задние стороны контроллера. Новый Joy-Con имеет более простую цветовую схему, а также заметные изменения в дизайне, такие как увеличенные кнопки на плечах. Это может улучшить удобство использования для игроков.

Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что изображения показывают окончательный продукт, они выглядят достаточно правдоподобно. На контроллере виден серийный номер, что добавляет достоверности, но также может вызвать проблемы для инсайдеров, если это действительно прототип. Официальных заявлений от Nintendo о Switch 2 пока не поступало, но интерес к новинке продолжает расти.