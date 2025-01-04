Компания BYD Auto опубликовала дизайнерские рисунки своих новых моделей Han L и Tang L. Это первый случай, когда детали внешнего вида этих автомобилей стали доступны широкой публике.

Сегодня BYD Auto представила дизайнерские рисунки двух ожидаемых моделей — Han L, седана, и Tang L, внедорожника.

Несмотря на обновленный стиль, они сохраняют элементы семейного дизайна, включая узнаваемое «Лицо дракона» на передней части. Представители компании отметили, что дизайн отражает «восточное очарование», создавая образы, которые можно ассоциировать с китайским драконом.



Исходя из дизайнерских рисунков и тизеров, которые вы можете увидеть здесь в нашем предыдущем материале, видно, что Han L и Tang L получат изогнутые светодиодные дневные ходовые огни и уникальные задние фонари в форме узла. Размеры новых автомобилей будут больше, чем у нынешних моделей.

Дата выхода на рынок пока неизвестна.