Компания Anthropic достигла соглашения с крупными музыкальными издателями, запретив своему Claude AI создавать тексты песен, которые защищены авторским правом.

Anthropic, разработчик Claude AI, заключила соглашение с несколькими крупными музыкальными издателями. Это решение стало результатом разногласий, возникших в 2023 году, когда компанию обвинили в нарушении авторских прав.

Согласно новому соглашению, Claude AI не сможет создавать или копировать тексты песен, защищенные авторским правом, включая работы таких исполнителей, как Кэти Перри и The Rolling Stones. Проблема возникла после того, как издатели подали иск, утверждая, что ИИ использовал тексты минимум 500 песен для генерации нового контента. Anthropic заявляет, что изначально Claude AI не создавался для нарушения авторских прав и уже принял меры для предотвращения подобных ситуаций.

Теперь у издателей есть возможность уведомить Anthropic о любых нарушениях, и компания обязуется оперативно реагировать. Однако основная проблема — законность использования защищенных текстов для обучения ИИ — остается открытой. Anthropic и другие компании в области ИИ утверждают, что это «добросовестное использование», но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.