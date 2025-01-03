В сети появилось первое видео с якутским бойцом Андреем Григорьевым, известным под позывным "Тута".

Первое видеоинтервью с якутским бойцом Андреем Григорьевым, более известным как "Тута", появилось в сети. В этом видео он делится впечатлениями о том, что скорее всего было до того, как ему пришлось сойтись в рукопашной бою с украинским солдатом.

В видео, размещенном WarGonzo, дальнейший сюжет его истории полон неожиданных поворотов. Получив задание установить российский флаг, он вместе с сослуживцем сделали это на здании, где размещался штаб врага. Несмотря на то, что дрон ВСУ сбросил боеприпас "Тута" выполнил задачу, установив флаг. После этого он ещё пять дней действовал в тылу противника, уничтожая склады и обстреливая украинские позиции. В видео он также вспоминает о контратаке, предшествовавшей его рукопашному бою.

Здесь в нашем предыдущем материале мы опубликовали полное видео самого боя, снятое на камеру противника. В результате схватки "Тута" одержал победу, позволив умирающему солдату попрощаться с близкими. Перед смертью украинец поблагодарил Григорьева и назвал его выдающимся бойцом.