Канал Воин DV опубликовал подробности схватки между бойцом из Якутии и украинским солдатом.

Канал Воин DV представил новые подробности о схватке между украинским штурмовиком и бойцом из Якутии с позывным Тута. Полное пятнадцатиминутное видео реального рукопашного боя, опубликованное в сети, показывает, как российский солдат одержал победу в жестоком бою.

На записи видно, как оба бойца активно используют ножи, а якут применяет зубы, чтобы освободиться от захвата. Украинец, находясь в критической ситуации, пытался вызвать помощь через рацию, обращаясь к товарищу с позывным Хаза, но не получил ответа. В отчаянии он закричал: "Хаза, я тебя ненавижу!"

Украинский солдат, теряя силы от ран, обратился к российскому бойцу с просьбой дать ему возможность уйти спокойно. Якут, также израненный, убрал нож и отошел в сторону. ВСУшник сказал: "Спасибо тебе! Ты был круче меня." В этот момент украинец подорвал себя гранатой.

Российский боец получил серьезные ранения, сейчас находится в госпитале и уже идет на поправку. Нож, который спас ему жизнь, остался с ним.