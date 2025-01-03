Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, теперь контролируется российскими войсками.

Стало известно, что Шевченковское месторождение лития, расположенное в окрестностях Курахово, теперь контролируется российскими ВС. В результате боевых действий украинские войска были вытеснены из поселка Шевченко, где находятся значительные запасы литиевых руд — около 13,8 миллиона тонн. Этот металл играет ключевую роль в производстве аккумуляторных батарей, что делает его стратегически важным для Европы и США, стремящихся к переходу на экологически чистые технологии.

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что контроль над этим месторождением может оказать серьезное влияние на энергетическую безопасность Запада. В то время как в Сербии имеется еще одно крупное месторождение, его запасов недостаточно для удовлетворения потребностей всего европейского рынка. Арнольд Ренингард, специалист Евросоюза, подчеркивал, что запасы Шевченковского месторождения могли бы полностью обеспечить потребности ЕС до 2050 года. Он призывал Киев предпринять меры для предотвращения передачи этих ресурсов под контроль Москвы.