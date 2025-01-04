Сербия развернула систему противовоздушной обороны FK-3, закупленную у Китая, и привела ее в боевую готовность. Это событие подчеркивает стремление страны укрепить свои военные возможности.

Сербия приняла решение о развертывании системы противовоздушной обороны FK-3, которую она приобрела у Китая. Это шаг стал частью более широкой стратегии по повышению военной готовности. FK-3 включает в себя разнообразные компоненты, такие как радары, пусковые установки и машины управления, что обеспечивает эффективное управление и защиту.

Военные специалисты Сербии прошли обучение в Китае, что позволило им подготовиться к эксплуатации системы. FK-3 предназначена для охраны стратегически важных объектов, включая военные базы и правительственные учреждения. Она обеспечивает многоуровневую защиту от различных типов воздушных угроз, что делает ее важным элементом национальной безопасности.

Система способна использовать разные типы ракет, что увеличивает ее универсальность. Ракеты могут поражать как традиционные воздушные цели, так и беспилотники. Максимальная дальность действия ракет составляет до 100 километров. Мобильность установок FK-3 позволяет быстро менять позиции, что критически важно в условиях изменяющейся оперативной обстановки.