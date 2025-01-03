Согласно новым слухам, чипсеты Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 могут значительно повысить производительность одного ядра, сравнявшись с Apple M4. Ожидается, что оба процессора выйдут в конце этого года, обеспечивая мощные характеристики.

В мире мобильных технологий конкуренция между производителями чипсетов остается острейшей. На этот раз внимание привлекли Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm и Dimensity 9500 от MediaTek. Оба процессора, судя по слухам, могут продемонстрировать впечатляющие результаты в одноядерных тестах, сопоставимые с Apple M4.

Согласно предоставленным данным от информаторов, Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут изготовлены по 3-нм архитектуре «N3P» от TSMC. Это значительное улучшение в технологии производства должно позволить им достичь около 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6. Apple долгое время удерживала лидерство в этой области, и теперь новые чипсеты могут создать реальную конкуренцию.

Ранее Apple представила M4, который поддерживает архитектуру ARMv9 и включает в себя Scalable Matrix Extension. Этот набор инструкций помогает чипу справляться с нагрузками, обеспечивая высокие результаты как в одноядерном, так и в многоядерном режимах. Однако Qualcomm и MediaTek, похоже, упустили возможности с предыдущими моделями, но с выходом новых чипов ситуация может измениться.

Также сообщается, что производительные ядра Dimensity 9500 могут работать на частоте 4,00 ГГц, а Snapdragon 8 Elite Gen 2 — на 5,00 ГГц. Это создает предпосылки для значительного повышения производительности. Если слухи подтвердятся, Apple может начать беспокоиться о своей позиции на рынке.

Тем не менее, стоит помнить, что пока слишком рано делать окончательные выводы о том, как эти чипсеты будут работать в реальных условиях. Ожидания высоки, но необходимо дождаться их появления в коммерческих устройствах, чтобы оценить, насколько они действительно смогут конкурировать с Apple M4.