Седан Avatr 06, который выйдет во втором квартале 2025 года, обещает запас хода до 650 км. Этот электромобиль станет четвертой моделью бренда и будет доступен в различных версиях.

Avatr 06, известный ранее под кодовым названием E16, готовится к выходу на рынок. Ожидается, что данное авто станет четвертой моделью бренда Avatr, и его цена стартует от 250 000 юаней (примерно 3,35 млн руб.). Автомобиль будет представлен в двух версиях: полностью электрической и с увеличенным запасом хода.

Полностью электрическая версия получит аккумулятор на 72,88 кВт·ч. С таким зарядом одномоторная версия сможет проехать до 650 км, а двухмоторная — около 600 км, согласно стандартам CLTC. Мощность электродвигателя составляет 252 кВт, и он установлен на задней оси. В двухмоторной версии добавляется дополнительный двигатель мощностью 188 кВт на передней оси.

Версия EREV будет использовать аккумулятор на 31,7 кВт·ч, что обеспечит запас хода в 170 км на электричестве. В этой модели электродвигатель мощностью 231 кВт работает в паре с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 кВт, который выступает в роли расширителя запаса хода.

Размеры Avatr 06 составляют 4855 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1450 мм в высоту, с колесной базой 2940 мм. Дизайн автомобиля основан на концепции Avatr 2.0, и он будет доступен в шести цветах. Хотя внутреннее оформление еще не подтверждено, можно ожидать, что оно будет похоже на Avatr 07, включая 15,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и 35,4-дюймовый объемный экран на приборной панели.

Все батареи, используемые в Avatr 06, производятся компанией CATL, что подтверждает сотрудничество с одним из крупнейших производителей аккумуляторов. Эта модель обещает стать интересным предложением на рынке электромобилей, учитывая свои характеристики и возможности.