Согласно недавним утечкам, дрон DJI Mavic 4 получит уникальную систему сферических камер и мощный аккумулятор. Эти новшества могут значительно улучшить качество аэрофотосъемки.

Вчера, 2 января, появились новые шпионские фотографии дрона DJI Mavic 4, которые явно будут интересны любителей технологий. Уникальная система сферических камер, состоящая из трех объективов, расположенных на круглом подвесе, обещает серьезные улучшения в сравнении с предыдущими моделями. Основная камера, вероятно, будет иметь 24-миллиметровый объектив, а две вспомогательные камеры расширят возможности съемки.

Эта конфигурация продолжает традицию многокамерного решения, но сферическая форма может улучшить гибкость подвеса, что особенно важно для профессионалов. Вдобавок, встроенная система фильтров ND и широкий диапазон подвеса от -90° до +80° делают Mavic 4 привлекательным инструментом для аэрофотографов и геодезистов.

Согласно данным FCC, дрон также будет оснащен аккумулятором емкостью 95,3 Втч, что на 5,4% больше, чем у предшественника. Модель поддержит технологию позиционирования RTK, доступную ранее только в корпоративных дронах. Ожидается, что Mavic 4 поступит в продажу в первом квартале 2025 года.