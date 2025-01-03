Судья во Флориде впервые использовал VR-симуляцию в уголовном деле, что открывает новые горизонты для судебной практики. Это событие может изменить подход к представлению доказательств в американских судах.

В суде США впервые зафиксирован прецедент, когда судья из Флориды принял VR-симуляцию в качестве доказательства в уголовном деле.

Обвиняемый, Мигель Альбису, стал фигурантом дела после инцидента на свадьбе, где он использовал пистолет для защиты своей семьи. Защита утверждала, что его действия были необходимыми для самообороны, ссылаясь на закон «Стой на своем».

Адвокат заказал симуляцию, использовав гарнитуру Oculus Quest 2, чтобы продемонстрировать обстоятельства происшествия. Судья оценил эту технологию на предварительном слушании, что может повлиять на дальнейшее развитие дела. Несмотря на то, что анимационные симуляции использовались в судебных разбирательствах с 1992 года, применение VR в уголовных делах стало новым шагом в правоприменительной практике Соединенных Штатов.

Посмотреть видео, демонстрирующее как судья надевает гарнитуру виртуальной реальности, можно на сайте bilibili.com.