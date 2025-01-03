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Высокие цены на 2-нм чипы TSMC заставили Apple изменить планы для iPhone 17 Pro
Apple отложила внедрение 2-нм чипов TSMC для моделей iPhone 17 Pro и Pro Max из-за высоких цен и низкого выхода годных чипов. Ожидается, что новые модели выйдут только в 2026 году.

Apple решила отказаться от использования 2-нм чипов TSMC в своих новых моделях iPhone 17 Pro и Pro Max. Причины этого шага заключаются в высоких производственных затратах и ограниченных мощностях, что создает риски для компании.

Ожидания Apple были связаны с тем, что новая технология должна была обеспечить значительное улучшение производительности. Однако недавние данные указывают на то, что компания столкнулась с проблемами, связанными с высокой стоимостью производства и низким выходом годных чипов.

Пробное производство 2-нм чипов проходило на заводе Baoshan в Тайване. Результаты оказались неутешительными: выход годных чипов составил всего 60%, что означает, что почти 40% продукции являются дефектными. При этом стоимость одной пластины составляет около 30 000 долларов, что делает такое производство экономически нецелесообразным для Apple, особенно с учетом планируемых объемов.

В результате компания приняла решение отложить запуск 2-нм чипов на целый год. Теперь ожидается, что они появятся вместе с iPhone 18 Pro в 2026 году. Это означает, что линейка iPhone 17 продолжит использовать 3-нм чипы, которые уже применяются в текущих моделях iPhone 16. Хотя чипы A19 Pro будут усовершенствованы, переход на 2-нм технологию обещает значительный прирост производительности и эффективности.

Несмотря на сложности, TSMC на конференции IEDM 2024 года отметила, что 2-нм чипы содержат на 15% больше транзисторов по сравнению с 3-нм, что должно привести к аналогичному увеличению производительности при равном потреблении энергии. Для Apple важно было сохранить приемлемую ценовую политику, и отказ от дорогостоящих чипов может оказаться разумным шагом в этой ситуации.

#apple #tsmc #чипы #iphone 17 pro
Источник: news.mydrivers.com
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