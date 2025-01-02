Полупроводниковая отрасль готовится к изменениям

С приходом новой администрации США под руководством Дональда Трампа, полупроводниковая отрасль может столкнутся с потенциальными изменениями в политике. Крупные компании, такие как UMC, начали активно переносить свои производственные заказы из Китая. Это решение связано с опасениями по поводу жестких тарифов и новых правил, которые могут быть введены в ближайшее время.

По данным Taiwan Economic Daily, UMC забирает заказы на полупроводники, особенно для более зрелых технологий, таких как 28-нм и 22-нм чипы. Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с возможными пошлинами, которые могут негативно сказаться на бизнесе. Другие компании, такие как AMD и NVIDIA, также приняли аналогичные меры, ускоряя производство своих графических процессоров следующего поколения.

Китай в последние годы значительно развил свои возможности в производстве зрелых узлов, однако с новыми санкциями от США ситуация может измениться. Администрация Байдена уже ввела дополнительные ограничения, что подчеркивает напряженность в отношениях между двумя странами.

Если Трамп решит продолжить агрессивную политику в отношении Китая, полупроводниковая промышленность может столкнуться с серьезными перебоями в цепочке поставок. Это создаст дополнительные вызовы для производителей, которые стремятся сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. Интересно, как будут развиваться события в условиях меняющейся политической обстановки и какие шаги предпримут компании, чтобы адаптироваться к новым условиям.