Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец искусственного интеллекта», поддержал иск Илона Маска против OpenAI. Этот шаг стал частью более широкой дискуссии о коммерциализации технологий и их последствиях для общества.

В последние дни внимание общественности привлекла ситуация вокруг OpenAI, стартапа, который в последние годы стал одним из лидеров в области искусственного интеллекта. Илон Маск, один из соучредителей компании, подал иск, пытаясь остановить её переход к полностью коммерческой структуре. В этом контексте интересный поворот событий произошел в понедельник, когда правозащитная организация Encode, возглавляемая молодыми активистами, поддержала иск Маска.

Джеффри Хинтон, лауреат Нобелевской премии и один из пионеров в области ИИ, публично выразил свою поддержку этому делу. Он отметил, что OpenAI изначально была основана как некоммерческая организация с целью обеспечения безопасности в разработках ИИ. По его словам, отказ от этих обязательств может создать опасный прецедент для других компаний в этой области. Хинтон подчеркнул, что такие изменения могут негативно сказаться на восприятии безопасности технологий в обществе.

Ситуация усугубляется тем, что Хинтон недавно повысил свои прогнозы о рисках, связанных с развитием ИИ. Он выразил опасения, что вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта может достигнуть 20% в течение следующих трех десятилетий. Эти слова заставили многих задуматься о том, насколько серьезно необходимо подходить к вопросам этики и безопасности в этой области.

OpenAI, в свою очередь, уже объявила о планах реорганизации в традиционную коммерческую компанию, что вызвало волну критики. Маск утверждает, что это изменение ослабит обязательства компании перед обществом и поставит под угрозу её первоначальные цели. В ответ на иск OpenAI заявила, что Маск не имеет права подавать такие требования, так как его действия могут быть направлены на получение конкурентных преимуществ для его собственных проектов в области ИИ.

Снеха Реванур, основатель Encode, также высказалась по поводу происходящего, отметив, что компании, занимающиеся разработкой ИИ, должны не только стремиться к прибыли, но и учитывать общественные интересы. Она подчеркнула, что текущее развитие технологий должно происходить с учетом возможных рисков для всего человечества.

Вопрос об ответственности и этике в области искусственного интеллекта становится все более актуальным. Как будут развиваться события, остается под вопросом, но уже сейчас ясно, что дискуссия о будущем OpenAI и ее роли в мире технологий только начинается.