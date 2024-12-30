Apple планирует изменить архитектуру своих будущих чипов M5, отказываясь от унифицированной памяти в пользу раздельных конструкций. Аналитик Минг-чи Куо сообщает, что новые чипы будут производиться на узле TSMC N3E и могут значительно изменить производительность.

Apple готовит к запуску новую серию чипов M5, в которую войдут модели M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra. По словам аналитика Минг-чи Куо, компания может отказаться от своей традиционной унифицированной архитектуры памяти (UMA) в пользу раздельных конструкций CPU и GPU. Это решение, возможно, связано с попыткой улучшить производительность и эффективность новых процессоров.

Модельный ряд M5 будет производиться на узле N3P от TSMC, который был анонсирован всего несколько месяцев назад. Эти чипы призваны заменить текущие модели M4, используемые в новых MacBook Pro, которые были представлены недавно. Куо предполагает, что массовое производство M5 начнется в первой половине 2025 года, а M5 Ultra выйдет на рынок в 2026 году.

Одной из ключевых особенностей новых чипов станет использование технологии упаковки 2.5D SoIC-mH от TSMC. Эта технология позволяет разделить архитектуру CPU и GPU, что может привести к улучшению тепловых характеристик и производительности. SoIC, по сути, представляет собой усовершенствованную версию 3D-стекинга, которая обеспечивает более плотные соединения между чипами.

Куо также отмечает, что новая архитектура может означать отказ от UMA, что вызывает вопросы о реальной производительности в сравнении с предыдущими моделями. UMA была важным элементом, обеспечивающим высокую производительность и энергоэффективность чипов Apple. Если новая конструкция действительно окажется эффективной, это может привести к значительным изменениям в производительности, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Однако, такое решение может вызвать и определенные риски. Разделение архитектуры может повлиять на совместимость программного обеспечения и привести к необходимости оптимизации существующих приложений. В то же время, переход на раздельные конструкции может улучшить производительность в определенных сценариях, но также потребует от разработчиков адаптации к новым условиям.

В конечном счете, Apple пытается адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, и новые чипы M5 могут стать важным шагом в этом направлении. Интересно, как изменения отразятся на производительности и восприятии новых устройств пользователями.