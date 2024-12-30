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Black Sesame запускает Huashan A2000: чипы с вычислительной мощностью в 4 раза выше флагманов
Компания Black Sesame Intelligence анонсировала выпуск платформы Huashan A2000, чипы которой обладают вычислительной мощностью в 4 раза выше, чем у текущих флагманских моделей. Новая линейка включает три модели, каждая из которых предназначена для различных сценариев автономного вождения.

Black Sesame Intelligence сообщила о запуске своей новой платформы интеллектуальных чипов Huashan A2000. Эти чипы, обладающие вычислительной мощностью в 4 раза выше, чем у нынешних флагманских моделей, предназначены для следующего поколения технологий автономного вождения и включают три варианта: A2000 Lite, A2000 и A2000 Pro.

Модель A2000 Lite ориентирована на интеллектуальное городское вождение, что делает её идеальной для применения в условиях плотного трафика. A2000 поддерживает интеллектуальное вождение в самых разных сценариях, от городских улиц до загородных дорог. Модель A2000 Pro, в свою очередь, создана для высококлассного вождения, обеспечивая максимальную безопасность и эффективность в любых условиях.

Чипы семейства A2000 отличаются высокой интеграцией, объединяя в себе центральный процессор (ЦП), цифровой сигнальный процессор (DSP), графический процессор (GPU), нейропроцессор (NPU) и другие компоненты. Это обеспечивает многозадачность и улучшает обработку данных. Например, новая технология ISP (Image Signal Processing) поддерживает 4-процессорную архитектуру, что значительно улучшает качество изображений в сложных условиях, таких как туннели или в ночное время.

Одной из ключевых особенностей является одночиповая конструкция, позволяющая выполнять обработку данных в реальном времени. Это включает десенсибилизацию, сжатие и хранение информации, что критично для работы функций интеллектуального вождения. Чипы A2000 демонстрируют вычислительную мощность, которая в 4 раза выше, чем у текущих флагманских моделей, что позволяет им поддерживать сложные алгоритмы, такие как модель Transformer.

Гибкость платформы A2000 позволяет масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей, что делает их подходящими не только для автомобилей, но и для робототехники и других областей. Например, чипы могут удовлетворять требования как для простых, так и для сложных задач, открывая новые возможности для разработчиков.

Black Sesame Intelligence также представила новую архитектуру NPU под названием Jiushao. Эта архитектура поддерживает выполнение больших моделей в реальном времени и обеспечивает смешанную точность, что упрощает адаптацию решений для разработчиков. Трехуровневая архитектура памяти Jiushao NPU улучшает производительность, снижая зависимость от внешних хранилищ.

Для поддержки разработчиков Black Sesame Intelligence разработала новую цепочку инструментов искусственного интеллекта BaRT. Эта платформа совместима с популярными API, что облегчает интеграцию и развертывание моделей. BaRT также поддерживает написание пользовательских операторов на Python, что ускоряет процесс разработки.

Кроме того, новая технология BLink позволяет чипам A2000 эффективно взаимодействовать между собой. Это открывает перспективы для создания более мощных и сложных систем автономного вождения, способных адаптироваться к будущим вызовам и требованиям.

#искусственный интеллект #чипы #ии #автономное вождение #black sesame intelligence #huashan a2000
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