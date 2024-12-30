Компания Zhuji Dynamics продемонстрировала новый полноразмерный робот-гуманоид с уникальной конструкцией. Он способен выполнять сложные движения, включая вращение на 360° и приседания.

Сегодня Zhuji Dynamics представила свой новый полноразмерный робот-гуманоид. В отличие от предыдущей модели CL-1, этот робот демонстрирует значительные технологические достижения.

Из демонстрационного видео становится ясно, что новый гуманоид может не только вставать и лежать, но и выполнять повороты и приседания благодаря уникальному тазобедренному суставу, который вращается на 360 градусов. Несмотря на свою сложную конструкцию, робот передвигается небольшими шагами.

Zhuji Dynamics, известная своим фокусом на роботах общего назначения, включает в свою команду специалистов из ведущих университетов, таких как Калифорнийский университет в Беркли и RWTH Ахенский университет. Эти эксперты работают над созданием двуногих и четырехколесных роботов.