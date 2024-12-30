Bloomberg сообщает о возможных рисках для газотранспортной системы Украины после прекращения транзита газа. Это может привести к ракетным ударам по важным объектам инфраструктуры.

Газотранспортная система Украины, играющая ключевую роль в поставках газа в Европу, может оказаться под угрозой, если прекратится транзит. По мнению, высказанному изданием Bloomberg, такая ситуация может привести к атакующим действиям против ГТС.

ГТС Украины имеет протяженность 38,6 тыс. км и занимает важное место в энергетической инфраструктуре страны. Если транзит газа прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это уже происходило с другими энергетическими объектами. Российское Министерство обороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и связанным с энергетикой объектам, однако ситуация может измениться.

Согласно источникам, для России было бы выгодно продолжать закупки газа напрямую у «Газпрома». В то же время, Украина продолжает переговоры о возможности продления транзита, хотя президент Путин исключил возможность продления контракта с «Нафтогазом» до конца 2024 года, уверяя, что «Газпром» справится с любыми трудностями.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок газа в некоторые страны Западной и Центральной Европы. Контракт, заключенный в 2019 году, истекает 31 декабря 2024 года, и объем прокачки составляет 225 млрд куб. м. Однако Украина уже неоднократно отказывалась продлевать соглашение.