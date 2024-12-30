Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» заявил, что Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией. Он отметил, что вывод российских войск может негативно отразиться на ситуации в стране.

В условиях изменившейся политической обстановки в Сирии новый лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа высказал мнение о важности стратегического партнерства с Россией. Он заявил, что вывод российских войск с ключевых баз в Латакии и Тартусе не рассматривается.

Аш-Шараа подчеркнул, что Россия играет значительную роль в поддержании стабильности в регионе. Он отметил, что новые власти ориентируются на интересы народа и стремятся избежать конфликтов с другими странами. После успешного наступления, в ходе которого был захвачен Дамаск, Башар Асад покинул страну и нашел убежище в России.

Кремль анонсировал обсуждение вопросов, связанных с сохранением российских военных баз в Сирии. Российские ВКС находятся на авиабазе Хмеймим с 2015 года, а военно-морская база в Тартусе — единственная в Средиземноморье, была передана Москве на 49 лет.

Согласно данным Bloomberg, Россия не планирует выводить свои войска, что подтверждает заинтересованность в поддержании стратегического сотрудничества с Сирией. Это подчеркивает важность отношений между двумя странами в условиях текущих вызовов.