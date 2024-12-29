Компания Baojun представила свой первый флагманский седан Xiangjing, который будет доступен в электрической и гибридной версиях. Ожидается, что продажи начнутся в первой половине 2025 года.

На выставке нового энергетического автомобиля SAIC-GM-Wuling в 2024 году был представлен флагманский седан Baojun Xiangjing. Этот автомобиль среднего класса сочетает современный дизайн и технологии.

Baojun Xiangjing предлагает два варианта: полностью электрический (EV) и подключаемый гибридный (PHEV). Размеры седана составляют 5005 x 1900 x 1490 мм, а колесная база достигает 2900 мм. Дизайн включает округлые формы и уникальные фары в виде «бумерангов», что придает автомобилю современный вид.

Электрическая версия оснащена двигателем мощностью 186 кВт, а гибридная — 105 кВт. Оба варианта используют литий-железо-фосфатные аккумуляторы известных производителей. Baojun позиционирует Xiangjing как «умный и ультракомфортный» седан, что отражается в его технологиях и комфорте.

Автомобиль также включает инновационные функции, такие как интеллектуальное вождение и стильный интерьер. Ожидается, что этот седан привлечет внимание покупателей, стремящихся к качеству и современным технологиям. С выходом на рынок в первой половине 2025 года, Baojun Xiangjing может стать значимым игроком в сегменте семейных автомобилей.