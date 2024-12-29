АвтоВАЗ объявил о переносе сборки седанов Lada Granta на другую производственную линию, где сейчас выпускаются внедорожники Niva. Это связано с подготовкой к запуску новой модели Iskra в 2025 году.

АвтоВАЗ приступил к важным изменениям в производственном процессе, перенесши сборку седанов Lada Granta на третью линию конвейера, ранее использовавшуюся для внедорожников Niva. На этой неделе была собрана первая партия из 20 автомобилей, выполненных в базовом белом цвете и представленная в комплектации Classic. Их стартовая цена составляет 931 000 рублей.

Качество сборки на новом конвейере пока вызывает вопросы, но специалисты уверены, что со временем оно улучшится, так как Granta является новым продуктом для этой линии. В то же время, АвтоВАЗ готовится к запуску новой модели Lada Iskra, который запланирован на первую половину 2025 года.

Iskra займет промежуточную нишу между Vesta и Granta и будет доступна в нескольких вариантах: седан, кросс-универсал и универсал. Все автомобили будут построены на модульной платформе CMF-B, полученной от альянса Renault-Nissan.

Для новой модели предложат три варианта двигателя. Первый — это восьмиклапанный мотор мощностью 90 л.с. с объемом 1,6 литра и пятиступенчатой механикой. Второй вариант — 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой коробкой. Третий мотор также будет иметь мощность 106 л.с., но будет сочетаться с бесступенчатым вариатором, произведенным в Китае.