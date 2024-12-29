В 2025 году российский авторынок столкнется с ростом цен на автомобили. Ожидается снижение спроса, что повлияет на продавцов и производителей.

В будущем году российский рынок автомобилей столкнется с серьезными изменениями. Прогнозы показывают, что цены на новые автомобили вырастут, а спрос на них будет снижаться. Это связано с рядом экономических факторов: повышением ключевой ставки, сокращением числа одобренных кредитов и ростом утилизационного сбора. Даниил Шкурыгин из «Авто.ру Бизнес» указал на уже наблюдающееся падение интереса к новым моделям.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей будет менее напряженной. Ожидается умеренный рост цен, так как продавцы хотят быстрее распродать свои машины, чтобы сократить финансовые риски. Прогнозируется, что в следующем году продажи новых автомобилей могут упасть до 1,4 миллиона единиц, что на 10% меньше, чем в 2024 году. В худшем сценарии этот показатель может снизиться до 1,2 миллиона.

Несмотря на усилия производителей удержать цены на уровне, факторы, такие как рост утилизационного сбора и удорожание логистики, продолжают оказывать давление на стоимость. В первой половине декабря уже 12 брендов повысили цены на свои автомобили, что свидетельствует о текущих тенденциях на рынке.