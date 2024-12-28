Международная команда астрономов обнаружила новую спиральную галактику Чжулонг, используя телескоп Джеймса Уэбба.

Недавнее открытие международной группы астрономов, использующих космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), привлекло внимание научного сообщества. Они обнаружили спиральную галактику под названием Чжулонг, которая, по всей видимости, является самой далекой спиральной галактикой, идентифицированной до настоящего времени. Это открытие может дать новые сведения о том, как и когда возникли спиральные галактики в ранней Вселенной.

Галактика Чжулонг была случайно обнаружена в рамках обзора PANORAMIC, который проводился с использованием новейших технологий JWST. Эта галактика расположена на расстоянии примерно 5,2 красного смещения, что указывает на её существование всего через миллиард лет после Большого взрыва. Исследователи под руководством Мэньюань Сяо из Женевского университета обратили внимание на ее массивность и структуру, сопоставимую с Млечным Путем.

Морфология и фотометрическое красное смещение галактики

Спиральные галактики известны своими четко выраженными рукавами, которые, как правило, образуются в результате плотных областей, способствующих звездообразованию. Чжулонг не стал исключением: ее рукава простираются на 62 000 световых лет, создавая впечатляющий вид. Эти рукава являются местами, где происходит активное звездообразование, что делает галактику интересной для дальнейшего изучения.

Исследование также показало, что Чжулонг имеет классический балдж и большой звездный диск, который обращен к наблюдателю. Ядро галактики отличается высокой поверхностной плотностью звездной массы.

Тем не менее, несмотря на активное звездообразование в рукавах, общая скорость звездообразования в Чжулонге составляет 66 солнечных масс в год, что довольно низко для галактики такого масштаба. Это может свидетельствовать о том, что Чжулонг находится на этапе трансформации, переходя от активного звездообразования к более спокойному состоянию.

Астрономы также отметили, что эффективность превращения барионов в звезды в этой галактике составляет около 0,3, что выше, чем у многих галактик, наблюдаемых в более поздние эпохи.