Владимир Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с инцидентом, связанным с азербайджанским самолетом. Лидеры обсудили детали произошедшего и обстоятельства, повлиявшие на ситуацию.

25 декабря в небе над Россией произошла трагедия, когда самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение, унесшее жизни 38 человек. Президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы принести извинения и обсудить сложившуюся ситуацию.

Путин отметил, что инцидент произошел на фоне атак украинских беспилотников на российские города. Самолет пытался приземлиться в Грозном, но дважды не смог этого сделать из-за плохой видимости и угроз со стороны дронов. В это время российские системы ПВО отражали атаки, что создало дополнительные риски для гражданского воздушного судна.

В ходе разговора Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. В ответ на трагедию Следственный комитет России начал расследование по факту нарушения правил безопасности полетов. В Грозном работают следователи, включая представителей Генпрокуратуры Азербайджана.

По версии AZAL, причиной крушения стало «внешнее вмешательство». Также Минтранс Азербайджана подтвердил наличие факторов, которые могли повлиять на безопасность полета. Пресс-секретарь Путина ранее Дмитрий Песков ранее призвал не делать преждевременных выводов до завершения официального расследования.