NIO представила обновление для своего электрического внедорожника L60, версия 1.1.0, которое добавляет множество новых функций. Среди них — интеллектуальная парковка, новые возможности для управления и улучшенный интерфейс.

Компания NIO анонсировала обновление для своего электрического SUV L60, выпустив версию системы NT.Coconut 1.1.0. Это обновление включает более 20 новых функций, а также оптимизации, которые значительно улучшают взаимодействие водителя с автомобилем. Одной из ключевых новинок стала функция «парковки по желанию». Она позволяет автомобилю самостоятельно парковаться как на обычных парковочных местах, так и в немаркированных зонах. Водитель может использовать «адсорбцию в один клик» для быстрой парковки у стены или в ограниченных пространствах, что упрощает процесс.

Кроме того, обновление включает в себя усовершенствования в области безопасности. Оптимизированы системы предупреждения о лобовом столкновении и выходе из полосы, что делает вождение более безопасным. Система контроля слепых зон теперь работает на полной скорости, что позволяет избежать неожиданных ситуаций на дороге.

Не менее интересной является функция AI-партнера «Сяо Ле», который запоминает предпочтения пользователей. Например, он может настроить «умные сцены», такие как «Комфортное развлечение для мамы», основываясь на привычках распознавания лиц. Новые звуковые уведомления, такие как предупреждения о защите детей.

Обновление 1.1.0 не обошлось без улучшений в интерфейсе. Теперь в систему добавлены звуковые эффекты, такие как «кемпинговый» костер, а также световые эффекты, которые создают атмосферу уюта. Стала доступна возможность удаленного открытия и закрытия дверей.

Важным аспектом обновления стала поддержка мультимедийных функций. Теперь пользователи могут наслаждаться популярными фильмами и телешоу через платформу iQiyi, а также играть в шесть мини-игр прямо в автомобиле. Навигация также получила обновления: теперь карта отображает рекомендованные полосы и улучшенную информацию о маршруте в реальном времени.

Обновление также улучшило функции подключения автомобиля. Теперь пользователи могут использовать NIO Link для видеозвонков через WeChat и прямых трансляций на Douyin. Внедрение цифровых ключей для мобильных кошельков Honor и Samsung упрощает доступ к автомобилю. Также добавлена возможность планирования зарядки от умного дома, что позволяет пользователям выбирать время начала зарядки и задавать параметры, такие как «время зарядки до окончания».

Презентационное видео можно посмотреть здесь.