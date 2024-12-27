В России планируют увеличить долю отечественных лекарств до 90% к 2030 году. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о новых нацпроектах, направленных на улучшение здоровья населения.

В рамках реализации национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» российское правительство ставит перед собой амбициозную задачу: увеличить долю производства жизненно важных лекарств до 90% и медицинских изделий до 40%. Эти инициативы озвучила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства, на открытом диалоге в Национальном центре «Россия».

Голикова отметила, что увеличение производства отечественных препаратов позволит стране стать более независимой в сфере здравоохранения. Это важно для обеспечения технологического суверенитета, который, по ее словам, будет способствовать росту продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. В дополнение к этому, обсуждались и другие социальные инициативы, касающиеся благополучия граждан.

Заместитель председателя подчеркнула, что главная цель этих проектов — поддержка здоровья и благосостояния населения. Нацпроекты «Демография», «Здравоохранение» и «Культура» уже принесли заметные результаты, включая строительство детских садов и улучшение инфраструктуры для семей с детьми. В частности, с 2019 года построено около 1,7 тыс. детских садов, что значительно увеличило доступность дошкольного образования.

Голикова также рассказала о налоговых льготах для многодетных семей, которые смогут вернуть часть налога на доходы, если их доход ниже определенного уровня. Ожидается, что такие меры поддержки коснутся 11 миллионов семей. Кроме того, на встрече обсуждались изменения в сфере занятости. Правительство внедряет новый подход к оказанию услуг в центрах занятости, который позволит расширить круг обращающихся за помощью.

Голикова сообщила, что в рамках нацпроекта «Кадры» будет подготовлен прогноз рынка труда, который поможет определить потребности экономики в специалистах. Эти данные станут основой для контроля приема студентов в образовательные учреждения. Открытые диалоги «100 вопросов о будущем России» продолжают обсуждение стратегий достижения национальных целей до 2030 года.