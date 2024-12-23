Telegram, мессенджер, основанный Павлом Дуровым, впервые за три года стал прибыльным. В 2024 году количество премиум-подписчиков выросло до 12 миллионов, а выручка превысила $1 миллиард.

Мессенджер Telegram, который долгое время искал пути к прибыльности, наконец, достиг этого рубежа. Основатель сервиса Павел Дуров сообщил, что в 2024 году выручка компании превысила $1 миллиард, что стало значительным достижением для платформы.

По данным Дурова, число пользователей, подписавшихся на премиум-услуги, увеличилось втрое и достигло 12 миллионов. Это резкое увеличение подписчиков стало возможным благодаря улучшению функционала мессенджера и расширению рекламных возможностей. В результате Telegram не только вышел на прибыль, но и значительно увеличил свои доходы от рекламы.

В 2023 году Telegram понес убытки в размере около $173 миллионов, при этом выручка составила всего $342 миллиона. Однако, по словам Дурова, компания смогла завершить 2024 год с денежными резервами более $500 миллионов, не считая криптоактивов. Это указывает на устойчивость бизнеса и его способность к восстановлению после финансовых трудностей.

Дуров также отметил, что Telegram рассматривает возможность проведения IPO и стремится к листингу в США, когда рыночные условия станут благоприятными. Источники Financial Times сообщают, что потенциальные инвесторы оценивали платформу более чем в $30 миллиардов. Дуров ранее выражал надежду на прибыльность в 2024 году, и, похоже, это желание сбылось.

За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около $2 миллиардов. Значительная часть этой суммы была погашена осенью 2024 года, что также улучшило финансовое положение компании. В 2021 году мессенджер выпустил облигации на $1 миллиард, а затем последовали дополнительные выпуски на сумму $750 миллионов и $270 миллионов. Дуров сам приобрел облигаций на сумму не менее $64 миллионов, что демонстрирует его уверенность в будущем платформы.