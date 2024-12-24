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T2 покупает три AdTech-компании – Yabbi, Redllama и Plazkart
Мобильный оператор T2, ранее известный как Tele2, завершил сделку по покупке компаний Yabbi, Redllama и Plazkart, работающих в сфере рекламных технологий. Это позволит оператору интегрировать свои платформы с digital-рекламой и создать новые продукты для клиентов.

Мобильный оператор T2, который ранее носил название Tele2, объявил о приобретении трех компаний, специализирующихся на рекламных технологиях. Сделка направлена на создание более эффективных рекламных решений и улучшение понимания потребительского поведения.

В пресс-службе T2 сообщили, что покупка компаний Yabbi, Redllama и Plazkart позволит оператору интегрировать свои телекоммуникационные платформы с возможностями digital-рекламы. Это, в свою очередь, ускорит разработку новых продуктов для рекламодателей. Yabbi разрабатывает программные комплексы для управления рекламными кампаниями, Redllama предлагает аналитические инструменты для оценки эффективности рекламы, а Plazkart управляет видеоинвентарем и имеет собственную платформу для работы с данными.

С момента ребрендинга в сентябре 2023 года, когда Tele2 стал T2, компания стремится улучшить свои продуктовые решения и технические возможности. Генеральный директор оператора Антон Годовиков отметил, что старое название «давило» на компанию, и было решено отказаться от него. Лицензия на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря 2024 года, и шведская материнская компания продлила её лишь до осени 2023 года.

История Tele2 в России началась в 2003 году, когда шведская группа Tele2 AB основала оператора. В 2013 году банк ВТБ выкупил компанию, а затем перепродал ее доли частным инвесторам. В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером Tele2, что укрепило позиции оператора на рынке.

На сегодняшний день T2 предоставляет услуги в 69 регионах страны и занимает третье место по количеству абонентов. В 2023 году оператор достиг 48,1 миллиона клиентов, а его выручка увеличилась на 18,7%, составив 245,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза, достигнув 44 миллиардов рублей.

#tele2 #t2 #plazkart #redllama #yabbi #рекламные технологии
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