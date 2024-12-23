Это связано с интересом инвесторов к новым технологиям искусственного интеллекта. Акции компании выросли на 16% с начала ноября, что привело к увеличению капитализации на $500 миллиардов.

Apple демонстрирует уверенный рост на фондовом рынке, приближаясь к исторической отметке в 4 триллиона долларов. Успех компании во многом обусловлен интересом инвесторов к ее новым разработкам в области искусственного интеллекта, которые призваны стимулировать продажи iPhone.

С начала ноября акции Apple выросли примерно на 16%, что позволило компании обойти таких гигантов, как Nvidia и Microsoft, в гонке за достижением знакового рубежа. На данный момент рыночная капитализация Apple составляет около $3,85 триллиона, что превышает совокупную стоимость таких стран, как Германия и Швейцария.

Аналитики отмечают, что недавний рост акций отражает оптимизм инвесторов относительно искусственного интеллекта. Они ожидают, что новые технологии смогут вдохнуть жизнь в продажи iPhone, которые в последнее время демонстрируют замедление. Например, аналитик из Maxim Group Том Форте считает, что текущая волна интереса к искусственному интеллекту может привести к "суперциклу" обновлений iPhone.

Несмотря на позитивные прогнозы, Apple подвергалась критике за медлительность в разработке ИИ-стратегий. В то время как конкуренты, такие как Microsoft и Alphabet, активно внедряют новые технологии, Apple отстает. Тем не менее, в начале декабря компания анонсировала интеграцию ChatGPT от OpenAI в свои устройства, что может изменить ситуацию.

Прогнозы по доходам остаются скромными, и аналитики ожидают, что рост составит лишь "низкие или средние однозначные числа" в первом квартале. Это вызывает вопросы о том, как будут продаваться новые модели iPhone. Однако некоторые эксперты, например, Эрик Вудринг из Morgan Stanley, уверены, что спрос на iPhone начнет восстанавливаться в 2025 году.

Недавний рост акций также привел к тому, что коэффициент цена/прибыль Apple достиг почти трехлетнего максимума. В то же время Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала часть своих акций Apple, что вызвало дополнительные обсуждения о возможной переоцененности компании.

Инвесторы внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы, которая может повлиять на фондовые рынки в следующем году. Некоторые эксперты считают, что технологии могут стать новым защитным сектором на фоне нестабильности в других областях экономики.

Приближение Apple к $4 триллионам подчеркивает ее сильные позиции на рынке технологий и подтверждает статус компании как одного из главных игроков в индустрии.