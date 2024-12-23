Компания CATL представила проект Choco-SEB, который стандартизирует обмен аккумуляторов в Китае. Станции смогут заменять батареи всего за 100 секунд, обеспечивая высокую пропускную способность.

23 декабря 2024 года компания Contemporary Amperex Technology (CATL) анонсировала запуск в Китае нового проекта под названием Choco-SEB. Этот проект нацелен на создание сети станций для быстрой замены аккумуляторов, что позволит значительно ускорить процесс зарядки электромобилей и повысить их доступность.

Станции Choco-SEB будут иметь от 14 до 30 отсеков для аккумуляторов и смогут производить до 822 замен в день. Замена пустого блока на полный займет всего 100 секунд, что делает процесс максимально удобным для водителей. Стоимость использования подписки на обмен батареи Choco-SEB составит 0,1 юаня за километр, что соответствует примерно 1,4 руб.

Среди партнеров CATL уже шесть автомобильных брендов, которые подтвердили готовность к массовому производству моделей с поддержкой Choco-SEB. В частности, Wuling Bingo и GAC Aion S планируют выйти на рынок в начале 2025 года. Это позволит значительно расширить выбор электромобилей с возможностью быстрой замены батарей.

Кроме того, CATL намерена создать значительные запасы энергии на своих станциях — 33,6 миллиона кВт·ч. Важно отметить, что компания также планирует внедрить систему B2G (батарея в сеть), позволяющую отправлять накопленную энергию обратно в электрическую сеть.

В 2025 году CATL планирует построить 1000 станций, а в дальнейшем — 10 000 и 30 000, что позволит охватить большую часть Китая. Проект направлен на стандартизацию размеров и типов аккумуляторов, что должно упростить процесс замены и повысить его эффективность.